В стране и мире МИД: Москва направила ноту по поводу поставок вооружений Украине всем странам Игнат Далакян Мария Захарова подтвердила, что нота была отправлена в том числе и США. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Москва направила ноту по поводу поставок вооружений Украине всем странам, включая Соединенные Штаты. Как передает агентство РИА Новости, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова дала утвердительный ответ на вопрос об отправке США ноты. «Во все», - ответила она на уточняющий вопрос, в какие страны была направлена нота. Ранее официальный представитель МИД РФ заявляла, что Европейский союз превратился в агрессивную машину НАТО. Мария Захарова отметила, что слова главы дипломатии ЕС «ставят точку на определенном этапе существования» Европейского союза. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика