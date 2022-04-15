В МИД РФ предупредили о последствиях для ЕС вступления Швеции и Финляндии в НАТО

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Возможное вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс (НАТО) может негативно отразиться на стабильности на севере Европы. Также это отразится и на отношениях этих стран с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В течение десятилетий внешнеполитическая линия военного неприсоединения обеспечивала надежный уровень безопасности Швеции и Финляндии, служила прочной основой для выстраивания взаимовыгодного и равноправного сотрудничества между нашими странами, укрепления партнерских отношений, в которых роль военного фактора была сведена к нулю. Членство в НАТО не способно укрепить их национальную безопасность. Они автоматически окажутся на натовской "передовой". Более того, членство в НАТО подразумевает фактически отказ от части суверенитета при выработке решений в сфере обороны, да и во внешней политике», - говорится в сообщении Захаровой на сайте МИД РФ.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что при вступлении Швеции и Финляндии в НАТО у России станет больше официально зарегистрированных противников, увеличится протяженность сухопутных границ между альянсом и РФ - вырастет более чем вдвое. По его словам, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, то протяженность границ альянса с РФ вырастет более чем в два раза и их нужно будет укреплять.