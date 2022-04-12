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Президент Германии сообщил, что его визит на Украину сочли нежелательным

Елизавета Потейчук
18:24 12.04.2022
До этого отмечалось, что Зеленский отказался принять президента ФРГ в Киеве «из-за его тесных связей с Россией» в последние годы.
Президент Германии сообщил, что его визит на Украину сочли нежелательным
© Фото: Jens Büttner, dpa, Globallookpress
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о своем намерении приехать на Украину вместе с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, однако в Киеве сочли его визит нежелательным. Накануне издание Bild сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве «из-за его тесных связей с Россией» в последние годы.

«Польский президент Анджей Дуда несколько дней назад предложил, чтобы мы вместе с президентами Эстонии, Латвии и Литвы совершили поездку в Киев, чтобы подать там сильный сигнал общей европейской солидарности с Украиной. Я был готов к этому, но я должен принять к сведению, что в Киеве это было нежелательно», - цитирует РИА Новости слова Штайнмайера из его беседы с журналистами в Польше.

Ранее Франк-Вальтер Штайнмайер призвал немцев готовиться к трудным временам, вызванным украинским кризисом. До этого экономист из ФРГ Айк Хаммер предупредил, что из-за антироссийских санкций экономика Германии может потерпеть крах, а вслед за этим «развалится вся Европа».

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