Американские СМИ предсказали РФ огромные доходы от продажи энергоносителей

Отмечается, что Россия может получить более 320 миллиардов долларов с продаж энергоносителей в этом году.

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По сообщению западных СМИ, такие страны как США, Великобритания и участники Европейского союза не смогли повлиять своими масштабными санкциями на российский энергетический сектор. Как отмечает Business Insider, обрушив на Россию мощный поток санкций, они надеялись изменить ход проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса.

Издание констатирует, что странам Запада этого сделать не удалось. И более того - в 2022 году Россия получит существенные доходы от продажи энергоносителей. По предварительным оценкам профит может составить порядка 321 миллиарда долларов, что более чем на треть выше по сравнению с 2021 годом.

Business Insider отмечает, что продажи растут из-за спроса из Индии. В то время как и Китай остается покупателем российской нефти, с которым у России продолжительная торговля. На получение значительной выгоды влияет и стремительный рост цен на мировых рынках. Так, 14 апреля стоимость барреля нефти марки Brent превысила $111 впервые с 31 марта.

Американское издание публикует информацию, что Евросоюз «изучает планы по разрыву связей с Россией в сфере торговли энергоносителями, но на данный момент по-прежнему остается крупным покупателем».

«Даже Европейский союз по-прежнему платит России огромные суммы за ее нефть и газ. Блок зависит от 40-процентного российского экспорта природного газа и 27-процентного экспорта сырой нефти», - приводит информацию СМИ.

Также и в Германии спрогнозировали рекордные доходы России от продажи энергоресурсов в этом году. Приводилось предположение, что в 2022 году российский бюджет будет даже профицитным.

Немногим ранее в Минэнерго допустили, что цена за баррель нефти может подняться до $150. В то же время министр энергетики Николай Шульгинов предостерег от каких-либо точных экономических прогнозов, добавив, что главной задачей остается функционирование нефтяной отрасли.