Цена барреля нефти Brent превысила $111 впервые с 31 марта

По состоянию на 20:57 стоимость Brent находилась на уровне $111,14 за баррель, что на 2,17% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2022 года на лондонской бирже ICE в четверг ускорила рост на 2,19% и достигла $111,16 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 21:00 по московскому времени.

«По состоянию на 20:57 стоимость Brent находилась на уровне $111,14 за баррель, что на 2,17% выше уровня закрытия предыдущей сессии. В последний раз стоимость Brent превышала $111 за баррель 31 марта», - передает ТАСС.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о сбоях в топливных платежах из недружественных стран. По словам президента, банки этих стран задерживают перевод платежей за нефть и газ.