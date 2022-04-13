В Минэнерго допустили, что цена за баррель нефти может подняться до $150

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Министр энергетики России Николай Шульгинов предостерег от каких-либо точных экономических прогнозов. Однако он ответил, что стоимость нефти до 150 долларов за баррель в целом допустима.

По его словам, сложности в текущей геополитической и экономической обстановке не позволяют давать прогнозов. Главной задачей, по его словам, остается функционирование нефтяной отрасли. Данным мнением он поделился с «Известиями».

«Стоимость нефти в пределах 80-150 долларов за баррель, в принципе, возможна, но наша задача заключается не в угадывании, сколько будет стоить нефть, а в обеспечении функционирования нефтяной отрасли», - сообщил министр Шульгинов.

Комментируя вопрос о продаже энергоносителя в случае отказа стран Запада от его приобретения, Шульгинов сказал, что в дружественные страны нефть будет продаваться «в любом диапазоне цен».

«Мы готовы продавать дружественным странам нефть и нефтепродукты в любом диапазоне цен», - сказал Николай Шульгинов.

Глава Минэнерго отметил, что в нынешних условиях прогнозирование - не самое благодарное дело. Он добавил, что международные компании будут пересматривать ранее сделанные ими прогнозы по причине меняющихся предпосылок.

«Думаю, что все международные компании, которые занимаются прогнозами, будут в целом их пересматривать, потому что они были сделаны, исходя из других предпосылок. Никто ранее не учитывал изменение геополитической и экономической ситуации», - подытожил министр энергетики РФ.

Ранее генеральный секретарь ОПЕК (Организации стран-экспортеров нефти) Мухаммед Баркиндо заявил, что практически невозможно заменить экспорт российской нефти в Европейский союз. Согласно его заявлению, из-за санкций мир может столкнуться с потерей экспорта нефти из России до 7 миллионов баррелей в день.

Прежде сообщалось, что в Германии прогнозируют коллапс промышленности из-за эмбарго на энергоносители из России.

Президент Федерации немецкой промышленности Зигфрид Руссвурм, отвечая на вопрос, каковы будут последствия газового эмбарго в связи с ситуацией на Украине, сказал, что это будет иметь фатальные последствия.