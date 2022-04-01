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В Германии прогнозируют рекордные доходы РФ от продажи энергоресурсов в этом году

Марина Крижановская
11:40 01.04.2022
Отмечено, что хотя экономика и страдает, но Россия «может ожидать рекордных доходов от газового и нефтяного бизнеса в 2022 году».
В Германии прогнозируют рекордные доходы РФ от продажи энергоресурсов в этом году
© Фото: Patrick Pleul, ZB, Globallookpress
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В Германии обсуждают, каковы будут доходы России в этом году на фоне всех антироссийских санкций и проблем с продажей энергоносителей. Так, эксперт Янис Клюге из Фонда науки и политики выразил мнение, что доходы будут рекордными.

Он размышляет, что в этом году российский бюджет будет даже профицитным. Отвечая на вопрос, создадут ли президенту России Владимиру Путину проблемы западные санкции, Клюге сказал, что это маловероятно.

«Нет, экономика страдает, но президент может ожидать рекордных доходов от газового и нефтяного бизнеса в 2022 году. Этому может помешать только энергетическое эмбарго», - обобщил эксперт Клюге.

Поясняя более подробно, как это возможно, он рассказал, что в 2021 году бюджет РФ почти наполовину основывался на нефтегазовых контрактах.

«В прошлом российский бюджет на 40-50 процентов, почти наполовину, основывался на сделках с нефтью и газом. Государство получает огромные доходы от налогов на производство и экспортных пошлин. Доход получается в рублях, и размер определяется двумя факторами: во-первых, ценами на энергоносители на мировом рынке и, во-вторых, курсом рубля», - рассказал он в интервью немецкому изданию N-TV.

Говоря о ценах на газ и получаемых доходах с его продажи, немецкий исследователь сообщил, что за последний год цена на спотовых рынках выросла в пять раз и «в этом году газ может дать аналогичную сумму, поскольку многие контракты корректируются по спотовой цене и это означает, что "Газпром" получит рекордные доходы».

Накануне 31 марта президент России Владимир Путин заявил, что государство будет считать неисполнением обязательств недружественными странами по газовым контрактам, если они с 1 апреля не начнут покупать топливо в рублях.

Он также предупредил о «всех вытекающих последствиях».

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