Воображариум президента: Байден завершил выступление рукопожатием с воздухом

Американский лидер продолжает допускать оговорки и вести себя странно во время своих публичных выступлений.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Конгрессмены грозят президенту США Джо Байдену импичментом. Представитель Республиканской партии Марджори Тейлор Грин призвала отправить его в отставку после его неоднозначного выступления в Северной Каролине.

Глава Белого дома рассказывал там про инфраструктурные реформы в стране. Но в один момент внезапно вспомнил своего умершего отца, повернулся к собравшимся спиной, видимо, пытаясь поговорить с духом умершего родственника. А в завершение своего выступления Байден вновь развернулся и попытался пожать руки невидимым собеседникам на сцене. Однако там он никого не обнаружил и с растерянным видом покинул трибуну.

Ранее президент США Джо Байден в очередной раз допустил оговорку во время своего выступления, снова упомянув КНР, - говоря о кризисе из-за ситуации вокруг Украины, он назвал Китай среди крупнейших в мире экспортеров пшеницы.

Перед этим Байден сообщил, что номинировал на пост директора Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF) бывшего прокурора Стива Деттельбаха. Но назвал его Стивом Деттельвудом. После этого вместо ATF он сказал AFT (Американская федерация учителей).

Также президент США не смог дать определение Америке как нации. Вероятно, он забыл текст и начал рассказывать о своем путешествии с председателем КНР Си Цзиньпином.