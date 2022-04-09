«Путешествие с йети»: Байден возмутил публику речью об американской нации

Противники американского лидера в очередной раз усомнились в его здоровье и заговорили о необходимости медицинского освидетельствования.

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Президент США Джо Байден не смог дать определение что же это за нация - Америка. Выступая перед соотечественниками, он попытался это сделать, но, видимо, забыл текст и начал рассказывать о своем путешествии с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

«Америка – это нация, которую можно определить одним словом. Я был у под... у под... извините, у подножия Гималаев вместе с Си Цзинпином. Я с ним путешествовал. Проехал 17 тысяч миль, когда я был вице-президентом. Но это не точный факт», - сказал американский лидер.

В конце этой путанной речи стало понятно - Байден хотел сказать, что Америку можно определить одним словом - «возможности». Однако его противники в очередной раз заговорили о необходимости медицинского освидетельствования президента США.

Американский политический обозреватель Такер Карлсон в эфире телеканала Fox News после данного выступления выразил надежду, что при таких условиях Байден не задержится посту главы государства.

«Что он сказал? Этот парень управляет страной? Надеюсь, это ненадолго. Он не способен управлять страной... Конечно, если нужно найти одно слово для Америки, это будет “17 000 миль путешествия с президентом Си в Гималаях с йети”», — сказал он.

Бывший врач Белого дома, конгрессмен Ронни Джексон заявил, что нарушение когнитивных способностей Байдена может стать причиной разного рода угроз и подчеркнул, что в условиях сложившейся в мире ситуации глава государства должен мыслить ясно. Джексон настоятельно рекомендовал Байдену сделать тест на нарушение когнитивных функций и обнародовать результаты исследования.

Ранее представители прессы зафиксировали момент, когда экс-президент США Барак Обама посетил Белый дом, в результате чего Байден остался без внимания. Действующему лидеру Штатов пришлось расхаживать из стороны в сторону в одиночестве и разводить руками.