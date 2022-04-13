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Очередная оговорка Байдена: президент США перепутал Украину и Китай

Марина Крижановская
01:38 13.04.2022
Рассуждая о продовольственном кризисе, который может быть вызван ситуацией вокруг Украины, Байден упомянул Китай среди крупнейших в мире экспортеров пшеницы.
Очередная оговорка Байдена: президент США перепутал Украину и Китай
© Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP Keystone Press Agency Globallookpress
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден в очередной раз допустил оговорку во время своего выступления. И в очередной раз упомянул Китайскую Народную Республику.

Так, говоря о продовольственном кризисе, который может быть вызван ситуацией вокруг Украины, Байден упомянул Китай среди крупнейших в мире экспортеров пшеницы.

«Два крупнейших производителя пшеницы: Китай и... Извините, Украина и Россия не делают того, что раньше, так что все растет», - цитирует РИА Новости слова президента США.

Сообщается, что данную речь Джо Байден произнес во время выступления о шагах по снижению цен на бензин для жителей США.

Сутками ранее Байден допустил две оговорки во время торжественной речи в Белом доме. Он сообщил, что номинировал на пост директора Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF) бывшего прокурора Стива Деттельбаха. Но ошибся и назвал его Стивом Деттельвудом.

После этого американский президент перепутал аббревиатуры. Так, вместо ATF он сказал AFT (Американская федерация учителей). Также в начале марта Джо Байден перепутал граждан Украины с гражданами Ирана. В своем выступлении перед Конгрессом США он оговорился и назвал украинцев иранцами.

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