Очередная оговорка Байдена: президент США перепутал Украину и Китай

Рассуждая о продовольственном кризисе, который может быть вызван ситуацией вокруг Украины, Байден упомянул Китай среди крупнейших в мире экспортеров пшеницы.

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден в очередной раз допустил оговорку во время своего выступления. И в очередной раз упомянул Китайскую Народную Республику.

Так, говоря о продовольственном кризисе, который может быть вызван ситуацией вокруг Украины, Байден упомянул Китай среди крупнейших в мире экспортеров пшеницы.

«Два крупнейших производителя пшеницы: Китай и... Извините, Украина и Россия не делают того, что раньше, так что все растет», - цитирует РИА Новости слова президента США.

Сообщается, что данную речь Джо Байден произнес во время выступления о шагах по снижению цен на бензин для жителей США.

Сутками ранее Байден допустил две оговорки во время торжественной речи в Белом доме. Он сообщил, что номинировал на пост директора Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF) бывшего прокурора Стива Деттельбаха. Но ошибся и назвал его Стивом Деттельвудом.

После этого американский президент перепутал аббревиатуры. Так, вместо ATF он сказал AFT (Американская федерация учителей). Также в начале марта Джо Байден перепутал граждан Украины с гражданами Ирана. В своем выступлении перед Конгрессом США он оговорился и назвал украинцев иранцами.