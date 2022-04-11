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Президент США дважды оговорился во время своего выступления в Белом доме

Марина Крижановская
23:53 11.04.2022
Он неверно произнес имя номинируемого на должность чиновника, а также оговорился в аббревиатуре американского бюро.
Президент США дважды оговорился во время своего выступления в Белом доме
© Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP Keystone Press Agency Globallookpress
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден допустил две оговорки во время торжественной речи в Белом доме. Так, он сообщил, что номинировал на пост директора Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF) бывшего прокурора Стива Деттельбаха.

После американский президент перепутал аббревиатуры. Так, вместо ATF он сказал AFT (Американская федерация учителей). Кандидатура Стива Деттельбаха теперь должна быть утверждена сенатом США.

«Я горд номинировать Стива Деттельвуда… Деттельбаха. Извините, я неверно произнес ваше имя», - приводит РИА Новости слова Байдена.

Ранее сообщалось, что президент США не смог дать определение что же это за нация - Америка. Выступая перед соотечественниками, он попытался это сделать, но, видимо, забыл текст и начал рассказывать о своем путешествии с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

В конце этой путанной речи стало понятно - Байден хотел сказать, что Америку можно определить одним словом - «возможности». Однако его противники в очередной раз заговорили о необходимости медицинского освидетельствования президента США.

Немногим ранее бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон заявил, что сейчас весь мир наблюдает, что у президента США Джо Байдена есть определенные когнитивные проблемы.

По его словам, ситуация с умственными способностями главы Белого дома ухудшилась настолько, что представляет собой «вопрос национальной безопасности».

В начале марта Байден перепутал граждан Украины с гражданами Ирана. Так, в выступлении перед Конгрессом США он оговорился и назвал украинцев иранцами.

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