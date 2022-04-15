В американском конгрессе призвали объявить импичмент Байдену

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Член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин возмутилась поведением американского президента Джо Байдена.

Этому предшествовало видео, на котором глава американского государства, выступая в Северной Каролине, закончил речь об инфраструктурной реформе, затем повернулся и протянул руку для рукопожатия с воображаемым собеседником на сцене. После того как Байден никого там не обнаружил, стал растерянно бродить по помещению.

«Это невероятный позор, и он руководит нашей страной! С нас хватит!» - цитирует РИА Новости Грин со ссылкой на ее соцсети.

Напомним, что это не первый случай рассеянного поведения лидера Соединенных Штатов. Ранее Байден допустил оговорку во время своего выступления, упомянув Китай в очередной раз. Говоря о продовольственном кризисе вокруг Украины, он назвал КНР одним из крупнейших экспортеров пшеницы в мире.

До этого президент США в своем выступлении оговорился два раза. Он сообщил, что номинировал на пост директора Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF) бывшего прокурора Стива Деттельбаха, назвав его Стивом Деттельвудом. А после Джо Байден перепутал аббревиатуру ATF с AFT (Американская федерация учителей).