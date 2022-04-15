В Минобороны России сообщили об уничтожении восьми украинских беспилотников
Российские средства противовоздушной обороны сбили восемь украинских беспилотников в районе населенных пунктов Изюм, Левковка, Новая Астрахань, Новая Кубань, Счастливое, Чернобаевка, Черновый Сокол. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Он добавил, что минувшей ночью российские силы нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по машиностроительному заводу «Визар» на окраине Киева.
Также российский комплекс С-400 сбил вертолет Вооруженных сил Украины Ми-8, который накануне атаковал поселок Климово в Брянской области, добавил генерал-майор.
Ранее Минобороны России показало уничтожение колонны украинской военной техники с помощью беспилотника.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Василий Аристархов