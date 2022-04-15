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В МО РФ заявили об уничтожении украинского Ми-8, атаковавшего мирных жителей под Брянском

10:15 15.04.2022
В Министерстве обороны РФ заявили, что вертолет ВСУ был сбит ЗРК С-400.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Минобороны России
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Российский комплекс С-400 сбил вертолет Вооруженных сил Украины Ми-8, который атаковал поселок Климово в Брянской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Городня Черниговской области при возвращении на авиабазу зенитным ракетным комплексом С-400 был сбит украинский вертолет Ми-8, совершивший 14 апреля атаку на жителей мирного населенного пункта Климово в Брянской области», - сказал он.

Кроме того, сегодня ракетами «Калибр» был нанесен удар по военному объекту на окраине Киева. Конашенков пообещал, что количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на атаки на территории РФ.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Комплекс способен уничтожать баллистические ракеты. В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию, где прикрывают российскую авиабазу Хмеймим.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Василий Аристархов

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