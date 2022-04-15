В Минобороны России сообщили об уничтожении цехов производства ЗРК на заводе «Визар» на окраине Киева

В цехах украинского завода осуществлялись производство и ремонт ЗРК и противокорабельных ракет.

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Российские Вооруженные силы ударом высокоточных ракет «Калибр» уничтожили цеха машиностроительного завода «Визар» на окраине Киева. Как сообщили в Минобороны, цеха использовались для производства и ремонта украинских зенитно-ракетных комплексов и противокорабельных ракет.

«Сегодня ночью высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" нанесен удар по военному объекту на окраине Киева. В результате удара по Жулянскому машиностроительному заводу "Визар" уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет», - заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Представитель оборонного ведомства также предупредил, что количество ударов по объектам в Киеве может быть увеличено в случае, если националисты совершат провокации или диверсии на российской территории.

Также Конашенков сообщил, что зенитным ракетным комплексом С-400 был сбит украинский вертолет Ми-8, который совершил атаку на жителей мирного населенного пункта Климово в Брянской области. Вертолет был поражен во время возвращения на базу.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Василий Аристархов