В Минобороны России сообщили об уничтожении цехов производства ЗРК на заводе «Визар» на окраине Киева
Российские Вооруженные силы ударом высокоточных ракет «Калибр» уничтожили цеха машиностроительного завода «Визар» на окраине Киева. Как сообщили в Минобороны, цеха использовались для производства и ремонта украинских зенитно-ракетных комплексов и противокорабельных ракет.
«Сегодня ночью высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" нанесен удар по военному объекту на окраине Киева. В результате удара по Жулянскому машиностроительному заводу "Визар" уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет», - заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Представитель оборонного ведомства также предупредил, что количество ударов по объектам в Киеве может быть увеличено в случае, если националисты совершат провокации или диверсии на российской территории.
Также Конашенков сообщил, что зенитным ракетным комплексом С-400 был сбит украинский вертолет Ми-8, который совершил атаку на жителей мирного населенного пункта Климово в Брянской области. Вертолет был поражен во время возвращения на базу.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Василий Аристархов