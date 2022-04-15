БПЛА ВС РФ уничтожил колонну техники ВСУ в ходе спецоперации на Украине
Минобороны России опубликовало кадры работы расчета беспилотного летательного аппарата в ходе спецоперации на Украине. Задачи расчета - разведка, обнаружение и контроль точности нанесения ударов по объектам и военной технике ВСУ.
При выполнении задания была обнаружена колонна украинской военной техники. Координаты целей в режиме реального времени передавались на пункт управления, после чего по военной технике ВСУ был нанесен удар высокоточным вооружением.
Беспилотник имеет точки подвески и может наносить удары, корректировать стрельбу артиллерии. Взаимодействие осуществляется либо по заранее выданным целям, либо в свободной охоте.
«До этого было применение в Сирии, они (БПЛА - прим. ред.) тоже себя показали отлично. Сейчас их модернизируют, улучшают, и комплекс становится только лучше. До этого не было возможности огневого поражения, сейчас уже есть и целеуказания и поражения. Потенциал у него есть и со временем будет только раскрываться», - рассказал начальник расчета.
Ранее МО России показало кадры уничтожения украинского БТР ракетным ударом беспилотника. Огневая позиция украинского бронетранспортера находилась в плотной промышленной застройке. После обнаружения скрытой огневой позиции ударом беспилотника бронетранспортер был уничтожен.
Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов