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БПЛА ВС РФ уничтожил колонну техники ВСУ в ходе спецоперации на Украине

09:05 15.04.2022
Беспилотник имеет точки подвески и может наносить удары, корректировать стрельбу артиллерии.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России
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Минобороны России опубликовало кадры работы расчета беспилотного летательного аппарата в ходе спецоперации на Украине. Задачи расчета - разведка, обнаружение и контроль точности нанесения ударов по объектам и военной технике ВСУ.

При выполнении задания была обнаружена колонна украинской военной техники. Координаты целей в режиме реального времени передавались на пункт управления, после чего по военной технике ВСУ был нанесен удар высокоточным вооружением.

Беспилотник имеет точки подвески и может наносить удары, корректировать стрельбу артиллерии. Взаимодействие осуществляется либо по заранее выданным целям, либо в свободной охоте.

«До этого было применение в Сирии, они (БПЛА - прим. ред.) тоже себя показали отлично. Сейчас их модернизируют, улучшают, и комплекс становится только лучше. До этого не было возможности огневого поражения, сейчас уже есть и целеуказания и поражения. Потенциал у него есть и со временем будет только раскрываться», - рассказал начальник расчета.

Ранее МО России показало кадры уничтожения украинского БТР ракетным ударом беспилотника. Огневая позиция украинского бронетранспортера находилась в плотной промышленной застройке. После обнаружения скрытой огневой позиции ударом беспилотника бронетранспортер был уничтожен.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов

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