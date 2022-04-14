Не выучившие историю: новый виток расширения блока НАТО за счет Швеции и Финляндии

Отмечено, что российское военно-политическое планирование уже исходит из того, что Финляндия и Швеция - это фактически ассоциированные члены Североатлантического договора.

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Власти Швеции приняли решение вступить в военный блок НАТО. Уже определена и дата подачи заявки на членство в альянсе. Все формальности страна планирует завершить до конца этого лета.

Также обретает реальные черты и перспектива расширения НАТО за счет Финляндии. Процесс обсуждения этого вопроса уже запущен в стране на официальном уровне. И вот теперь снова возможное разрастание альянса НАТО у границ России сопровождается лозунгами о российской угрозе.

Решение, которое еще несколько месяцев назад невозможно было представить. Швеция и Финляндия - страны, долгое время принципиально сохранявшие нейтралитет и свой внеблоковый статус. Теперь они не просто заявляют о планах вступить в НАТО, но даже называют конкретные сроки. По информации источников газеты Times, Финляндия может подать заявку уже в июне, во время саммита НАТО в Мадриде. В эти же даты планирует заявить права на членство и Швеция.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что для предстоящего членства в Североатлантическом альянсе уже готовятся различные правовые основания.

«Мы передадим сегодня в парламент бумаги, в которых будут проанализированы различные варианты обеспечения безопасности, доступные для Финляндии. Мы обсудим эти варианты с парламентом. Мы создадим платформу, которая поможет объединить парламент, все политические группы, все партии, чтобы все могли участвовать в дискуссии и прийти к общему консенсусу», - заявила финский премьер.

За прошедших восемь лет с момента воссоединения Крыма с Россией число граждан Швеции, выступающих за вхождение в НАТО, выросло с 30 до более чем 50 процентов. Однако за неделю до начала военной спецоперации на Украине отказ от членства в Североатлантическом альянсе в Швеции был зафиксирован на законодательном уровне.

Но если эта страна не имеет сухопутной границы с Россией, то Финляндия, входившая в состав еще Российской империи, для нашей страны - ближайший сосед.

«Финляндия сознательно выбрала путь такого сотрудничества и такой открытости, в какой-то степени настаивая на своем особом статусе отношений с Россией», - сказал председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

Он выразил уверенность, что «сейчас будут большие дебаты, в том числе и в финском обществе, в шведском - меньше».

Таким образом, изменится и граница военного блока. Если сейчас НАТО и Россию разделяет участок протяженностью 1200 километров, то после вступления в военный альянс Финляндии сухопутная граница увеличится более чем вдвое и составит 2600 километров. Следовательно возрастет и прямая военная угроза. Хотя для проведения учений та же Швеция, например, разрешила размещать войска НАТО с 2014 года.

Министр обороны Швеции Питер Хультквист заявил, что «причина, почему мы хотим вступить в НАТО, - это не позиция Финляндии и что она делает». Он продолжил, что «причина - в действиях России».

Так, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич обратил внимание, что Швеция не извлекает для себя полезные уроки из истории.

«Опыт русско-шведских войн и кости, лежащие до сих пор под Полтавой, не могут научить современных шведских политиков сдержанности. Очень жаль. Безусловно, российское военно-политическое планирование уже исходит из того, что Финляндия и Швеция - фактически ассоциированные члены Североатлантического договора», - рассказал эксперт.

Военный нейтралитет для Швеции не пустой звук. До начала XIX века она считалась одной из наиболее могущественных стран мира. И контролировала Прибалтику, большую часть Норвегии и Северную Германию. Все изменила серия войн с Россией, в результате которой Финляндия вошла в состав Российской империи.

Швеция сохраняла нейтралитет и во время двух мировых войн, за счет чего, по оценкам историков, гораздо быстрее восстановилась от потрясений военного времени. Но сегодня на кону даже не экономика, а в первую очередь баланс сил.

«Проблема нынешнего конфликта - именно в системе безопасности. В том, что определенный вооруженный союз он как бы делит все страны на своих и чужих в общем достаточно произвольно», - обобщил эксперт Андрей Быстрицкий.

В том случае, если Финляндия и Швеция станут членами НАТО, это будет уже девятое расширение блока на восток. Наиболее активно он продвигался к границам России после распада СССР.

Отказ от расширения НАТО на восток и возврат к составу блока по состоянию на 1997 год - это то, что требовала Россия до начала спецоперации на Украине. Однако эти условия так и не были выполнены.