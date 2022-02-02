В Совфеде заявили о готовности РФ обеспечить безопасность в случае провала переговоров с США

Россия готова обеспечить свою безопасность любыми способами в случае, если переговоры с США зайдут в тупик. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации России Андрей Климов.

«С момента сообщения о том, что США и НАТО передали свой ответ Москве, на Западе тут же пошли многочисленные утечки. Смысл которых - доказать так называемой мировой общественности, а главным образом - избирателям США, что США и НАТО категорически отвергают суть предложений России, демонстрируя свое "нерушимое единство"... Если эти ответы нас не устроят, а дипломатические переговоры зайдут в тупик, Россия вынуждена будет обеспечивать свою безопасность иными доступными ей способами», - цитирует РИА Новости слова Климова.

Ранее испанская газета El Pais сообщила, что получила доступ к официальному ответу США на предложения России по гарантиям безопасности. В документе уделено особое внимание вопросу Украины. В документе утверждается, что если РФ «проявит агрессию» по отношению к Украине, то США и НАТО «усилят оборонительные позиции». Также в ответе указано, что США поддерживают «позицию открытых дверей», которой придерживается альянс.