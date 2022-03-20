Президент Финляндии заявил, что вступление страны в НАТО несет риск обострения ситуации в Европе

По мнению президента Финляндии Саули Ниинисте, подача заявки на членство в НАТО несет в себе серьезный риск эскалации в Европе.

«Я очень хорошо понимаю, что, например, при вступлении в НАТО может показаться, что наши заботы закончились. Но все эти альтернативы предполагают риски, которые мы должны осознавать. На данный момент основной риск — эскалация ситуации в Европе», - заявил Ниинисте в интервью Financial Times.

По словам главы Финляндии, в стране рассматриваются два варианта укрепления безопасности на фоне опасений из-за специальной военной операции РФ на Украине. Первый из них предполагает наращивание оборонного сотрудничества с США и Швецией, другой - вступление в НАТО, однако в случае последнего варианта есть серьезные риски.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна готова подать заявку на вступление в Североатлантический альянс в случае, если встанет вопрос о ее национальной безопасности.