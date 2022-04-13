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Порядка 29 пострадавших были госпитализированы после стрельбы в метро Нью-Йорка

Марина Крижановская
01:03 13.04.2022
Сообщается, что десять человек уже выписаны, их жизни и здоровью ничто не угрожает.
Порядка 29 пострадавших были госпитализированы после стрельбы в метро Нью-Йорка
© Фото: ТРК "Звезда"
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Около 29 человек были направлены в госпитали после стрельбы в метро Нью-Йорка. Наибольшая часть из них - 21 человек - поступили с огнестрельными ранениями и отравлением дымом в больницу «Эн-уай-ю лэнгоун» (NYU Langone).

Как сообщает ТАСС, данное медучреждение расположено неподалеку от места происшествия. Из данной больницы уже 10 человек выписаны. Сообщается, что их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Еще пятеро, из которых трое уже выписаны, были направлены в близлежащий медицинский центр «Меймонидс» (Maimonides). Другие трое попали в больницу «Нью-Йорк пресбитериан» (New York - Presbyterian).

Напомним, ранее в 8:30 по времени Нью-Йорка в метро произошла стрельба в районе Бруклин. По предварительным данным, подозреваемый, на котором был надет противогаз, скрылся с места происшествия. 

Позже представитель пожарной службы Нью-Йорка сообщил об обнаружении нескольких «несдетонировавших устройств» на станции метро, где произошла стрельба.

Позднее стало известно, что по меньшей мере 16 человек числятся пострадавшими. Согласно предварительным сведениям, стрельба велась одновременно на нескольких станциях. Однако в числе подозреваемых - один мужчина в противогазе и желтом строительном комбинезоне.

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