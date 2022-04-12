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Пожарная служба Нью-Йорка обнаружила «несдетонировавшие устройства» в метро города

Игнат Далакян
18:50 12.04.2022
Представитель пожарной службы не уточнил о каких именно устройствах идет речь, но подтвердил сообщения о 13 погибших.
Пожарная служба Нью-Йорка обнаружила «несдетонировавшие устройства» в метро города
© Фото: ТРК Звезда
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Представитель пожарной службы Нью-Йорка сообщил об обнаружении нескольких «несдетонировавших устройств» на станции метро города, где произошла стрельба.

«Нам поступил вызов по поводу задымления на станции метро... По прибытии подразделения обнаружили на месте множество пострадавших и несколько несдетонировавших устройств», - сообщил представитель службы агентству РИА Новости.

Собеседник агентства не уточнил, о каких именно устройствах идет речь, но подтвердил сообщения о 13 пострадавших в результате происшествия.

Ранее пользователи соцсетей опубликовали видео первых минут после вооруженного нападения на одной из станций нью-йорксого метро. На кадрах можно увидеть, как перепуганные люди выбегают из задымленного вагона поезда.

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