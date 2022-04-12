СМИ: минимум 16 человек пострадали после стрельбы в метро Нью-Йорка

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По меньшей мере 16 человек числятся пострадавшими после стрельбы в метро Нью-Йорка. Об этом информирует телеканал ABC. Напомним, до этого сообщалось о 13 пострадавших и не менее шести погибших.

«По меньшей мере 16 человек пострадали», - передает телеканал.

Согласно предварительным сведениям, стрельба велась одновременно на нескольких станциях. Однако в числе подозреваемых - один мужчина в противогазе и желтом строительном комбинезоне. Кроме того, на опубликованных в соцсетях снимках видно, что вагон метро и станция были залиты кровью, а на полу лежали раненые люди. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.