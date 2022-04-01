В стране и мире Владимир Винокур выступил в Красногорске перед участниками спецоперации по защите ЛДНР Виталий Музыка Творческая встреча проводилась в Центральном военном клиническом госпитале имени А. А. Вишневского в Красногорске. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Госпитализированных военнослужащих, задействованных в спецоперации по защите ЛДНР, навестил народный артист Владимир Винокур в рамках акции «Лучшим воинам Мира». Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ. «В рамках социально-культурной акции "Лучшим воинам Мира", организованной Главным военно-политическим управлением Вооруженных Сил Российской Федерации, перед военнослужащими, участниками специальной военной операции, выступил народный артист РСФСР Владимир Винокур», - сказано в сообщении. Цель акции «Лучшим воинам Мира» - поддержка военнослужащих, проходящих реабилитацию после получения ранений в ходе выполнения боевых задач. В рамках акции проводятся встречи с известными деятелями культуры, науки, спорта и образования. Ранее сообщалось, что военнослужащих в рамках акции в госпиталях навещали Владимир Стеклов и Сергей Маховиков, Дмитрий Певцов в Подмосковье, вокальный коллектив «SOPRANO Турецкого» в Москве. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика