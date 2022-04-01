Владимир Стеклов и Сергей Маховиков встретились с участниками спецоперации на Украине

Художественный руководитель в ходе выступления сообщил, что 7 мая, накануне Дня победы, артисты театра планируют снова выступить в Донецке.

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Народный артист РФ, художественный руководитель Московского современного художественного театра Владимир Стеклов, заслуженный артист Сергей Маховиков, актер и режиссер Руслан Банковский присоединились к акции «Лучшим воинам Мира» и посетили в пятницу участников спецоперации на Украине, проходящих лечение и реабилитацию в филиале Центрального военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского в Подмосковье.

«Мужчинам, которые здесь лечатся и проходят реабилитацию, и вашим добрым феям, которые помогают встать в строй, вернуться к мирной жизни, спасибо вам огромное всем! Спасибо вам, парни, за то, что вы с честью выполняете свой воинский долг!», - заявил Стеклов.

Сергей Маховиков в свою очередь пожелал военнослужащим скорейшего выздоровления и также поблагодарил врачей за их работу.

На творческой встрече звучали песни и монологи, актеры читали военнослужащим стихи и рассказывали о своих работах в театре и кино.

Стеклов назвал своим человеческим долгом сегодняшнюю встречу.

«Я считаю это просто наш человеческий долг и потребность быть здесь сегодня. Это первое. А второе - у нас уже не первое выступление в госпитале. На Донбассе, а именно в городе Донецке, мы тоже посещали госпиталь еще до начала спецоперации, и казалось бы, было затишье, хотя то, что происходило в течение восьми лет никогда нельзя было назвать именно затишьем. Всегда была напряженность и в атмосфере, и в жизни этих людей», - подчеркнул актер.

Худрук в ходе выступления сообщил, что 7 мая, накануне Дня победы, артисты театра планируют снова выступить в Донецке.

Творческую эстафету артисты приняли у заслуженного артиста РФ Александра Маршала, выступившего 31 марта в Центральном военном клиническом госпитале имени А. А. Вишневского в Московской области.

Социально-культурная акция «Лучшим воинам Мира» организована Главным военно-политическим управлением Вооруженных Сил РФ для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов