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«SOPRANO Турецкого» выступил перед участниками спецоперации в госпитале Бурденко

22:53 30.03.2022
Коллектив женских голосов провел концерт в госпитале в рамках акции «Лучшим воинам Мира».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Для военнослужащих, которые принимали участие в спецоперации по защите Донбасса, в филиале Центрального военного клинического госпиталя имени Н.Н.Бурденко в Москве выступили солистки вокального коллектива женских голосов арт-группы «SOPRANO Турецкого» в рамках социально-культурной акции «Лучшим воинам Мира».

До этого в филиале Центрального военного клинического госпиталя им. А.А.Вишневского в подмосковном Одинцове выступил Дмитрий Певцов. Акция «Лучшим воинам Мира» проводится с целью поддержки военнослужащих, которые проходят реабилитацию после полученных ранений в боевых действиях.

Перед военнослужащими в рамках акции выступают известные деятели культуры, науки, спорта и образования. В акции уже приняли участие заслуженные артисты России Денис Майданов, Владимир Винокур и Александр Маршал.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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