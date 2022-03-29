Дмитрий Певцов выступил для военнослужащих в госпитале Вишневского

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев Global Look Press

Творческая встреча с военнослужащими, получившими ранения в ходе спецоперации, прошла с народным артистом России Дмитрием Певцовым в Центральном клиническом госпитале им. А. А. Вишневского в Одинцове. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Я не вижу других вариантов кроме как помогать нашей стране, нашему президенту, и, в частности, нашим военным, которые защищают сейчас и нас и весь мир от бесовщины которая крутится вокруг всего земного шара», - сказал Певцов.

Социально-культурная акция «Лучшим воинам Мира» направлена на поддержку военных, проходящих лечение и реабилитацию после ранений.



Ранее сообщалось, что в военном госпитале Ростова-на-Дону вручили госнаграды российским военнослужащим, отличившимся при проведении спецопераици по защите Донецкой и Луганской Народных республик.