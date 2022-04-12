Санкционный блицкриг и «пудель президента США»: как прошла первая пресс-конференция Путина с начала спецоперации

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба Президента России

С начала проведения специальной военной операции по защите Донбасса пресс-конференция по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко у Владимира Путина стала первой. И, конечно, вопросов у журналистов накопилось достаточно много, и главным стал вопрос о том, что происходит там сейчас и каковы дальнейшие действия российских вооруженных сил.

«Ход специальной военной операции идет по плану. Я, конечно, смотрю внимательно за дискуссией, которая и в нашем обществе происходит, и за границей», - отметил российский лидер.

Цели спецоперации остались прежними, их глава государства назвал в телеобращении утром 24 февраля. Но все же нюансы их достижения нуждаются в разъяснении, как и темпы наступления, которое развивается не столь стремительно, как хотелось бы некоторым.

«Я часто слышу вопросы, а можно ли побыстрее? Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий», - сказал Путин.

Вместе с тем президент РФ напомнил об истоках украинского национализма и тех, кто способствовал его развитию. И это для того, чтобы в очередной раз подчеркнуть неизбежность и правильность принятия решения о проведении военной операции.

«В период Второй мировой войны польские погромы, еврейские погромы. Исполнителями этих погромов были не сами немцы, а бандеровцы, вся эта профашистская сволочь. Они уничтожали мирное население: и русских вырезали, и евреев, и поляков. Об этом все знают. А сейчас мы видим на кадрах украинской кинохроники, когда в зоне боевых действий на Донбассе стоят люди с нашивками СС. Это говорит о том, что мы вовремя и правильно сделали, начав эту операции. Иначе их бы было бы там еще больше», - рассказывает глава государства.

Владимир Путин снова озвучил мысль о славянском единстве, частью которого он продолжает считать народ Украины.

«Люди, которые стоят в военной форме с нашивками СС "Галичина"*, ну это просто подонки. Но есть и другие, которые им симпатизируют, не считают себя нацистами, но считают себя националистами. Но и они должны понять, что главная цель - это не помощь Украине со стороны Запада. Украина - это средство для достижения таких целей, которые ничего не имеют общего с интересами украинского народа», - констатировал Путин.

Кроме того, российского президента спросили, что он думает насчет убийства мирных жителей в Буче и обстрела железнодорожного вокзала в Краматорске.

«Что касается Бучи - ну, послушайте, я разговаривал с коллегами из западных стран, часто, до сих пор. И когда они говорят мне "Буча", я их спрашиваю: "А вы в Ракке были когда-нибудь? Вы видели, как этот сирийский город начисто, по самую землю был уничтожен сверху американской авиацией?" И там действительно трупы в развалинах месяцами лежали и разлагались. Дела никому не было до этого! Никто даже не заметил, так же, как никто не вспоминает сотни убитых мирных жителей в Афганистане, когда одним ударом уничтожали людей на свадьбах. Тишина! Не было такой тишины, когда устраивали провокации в Сирии, когда изображали применение химического оружия правительством Асада. Потом выяснилось, что это фейк, такой же фейк - и в Буче», - объяснил Путин.

Вместе с военным планом на столе - дипломатический путь решения кризиса на Украине. Но в этом случае пока еще нет подвижек, и в первую очередь, из-за часто меняющейся позиции Украины в ходе переговоров. На пресс-конференции российский президент также впервые отзывается об их стамбульском раунде.

«Теперь уже требования безопасности - это одно, а вопросы регулирования отношений по поводу Крыма, Севастополя и Донбасса выносятся за рамки этих договоренностей. То есть опять вернулись в тупиковую для всех нас ситуацию», - говорит глава государства.

Еще одной темой по итогам встречи лидеров РФ и Белоруссии стали санкции со стороны многих западных стран, призванные «разрушить экономику России».

«Тот блицкриг, на который рассчитывали наши недоброжелатели, не состоялся», - отметил Владимир Путин.

По словам президента, все это стало отражением недальновидной политики Запада, что касается и закупки газа, который используется, в том числе, и для производства удобрений.

В настоящее время российским судам запрещают заходить в иностранные порты, а самолетам использовать европейское воздушное пространство. Как заявили в Кремле, очередным примером недобросоветсной конкуренции Запада стали ограничения, направленные против производства МС-21 - отечественного среднемагистрального лайнера.

«Как только мы с этим высокотехнологичным продуктом (МС-21. - Прим. ред.) продвинулись вперед, причем самостоятельно, сразу же "шлеп" - и закрыли нам композитные материалы. Без всяких оснований. Для чего? Только чтобы затормозить и чтобы наш продукт не вышел быстрее "Боинга" на рынок. Вот и все правила», - заключил Путин.

Президент выразил убеждение в том, что отечественная экономика приспособится к трудностям, ибо мир сегодня сложнее, чем в период Холодной войны. И при этом Запад показывает удивительное единодушие в санкциях против России. У Владимира Путина этому тоже есть объяснение.

«Ведь помните, не буду сейчас фамилии называть, про одного из бывших премьер-министров Великобритании. Своя собственная пресса называла его "пуделем президента США". Ну разве не обидно? В таком же обидном положении по факту жизни находятся почти все руководители европейских государств. Только сказать об этом не могут. Ну не приятно говорить об этом - стыдно», - сказал президент.

Санкции - это обоюдоострое оружие, поэтому они бьют и по тем, кто их вводил, считает российский лидер. Такое явление уже начинает чувствовать население этих стран.

«Антироссийская истерика дает о себе знать. Но время все расставит на свои места. Уверяю вас, когда люди сталкиваются с ростом цен на бензин, на продукты питания, с ростом инфляции. Беспрецедентный рост инфляции! Это будет отражаться на внутриполитических процессах», - заключил глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что закрыть все двери и окна точно не удастся. А сама Россия не собирается отгораживаться от мира, и санкции стали окном возможности, благодаря которому получится развить собственные инженерные компетенции, которым до сих пор мешала конкуренция со стороны крупнейших зарубежных производителей.

*СС «Галичина» - запрещенная в РФ организация.