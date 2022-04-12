Путин заявил, что происходящие события на Украине являются трагедией
Путин заявил, что происходящие события на Украине являются трагедией.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Путин заявил, что происходящие события на Украине являются трагедией.
|
Путин заявил, что происходящие события на Украине являются трагедией
Путин заявил, что происходящие события на Украине являются трагедией.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Путин заявил, что происходящие события на Украине являются трагедией.
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
|
Картина дня
15:31 В стране и мире
Лукашенко назвал провокацию в Буче «спецоперацией Британии»
15:26 В стране и мире
Путин заявил, что белорусская площадка подходит для переговоров Москвы и Киева
13:15 В стране и мире
Банк России выступил против использования б/у запчастей для ремонта авто по ОСАГО
14:23 В стране и мире
Захарова потребовала от ОБСЕ объяснить деятельность своих сотрудников в Донбассе
11:39 В стране и мире
Тайник и зажигательные смеси: кадры задержания сторонника «Правого сектора»*, обученного НАТО
Популярное
Космонавт Скворцов попросил Путина передать командующему спецоперацией побывавшее на орбите Знамя Победы
В Подмосковье задержан окончивший курсы диверсантов НАТО сторонник «Правого сектора»*
Минобороны России показало залп «Калибров» с малого ракетного корабля ЧФ
Смертоносный «Штиль»: кадры ликвидации фрегатом ЧФ России БПЛА ВСУ «Байрактар» у берегов Крыма
«Главное, чтобы броня сидела»: кадры работы саперов в спецоперации РФ
Мастерство и слаженность: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военных в спецоперации