СМИ: в метро Нью-Йорка произошла стрельба
По предварительным данным, подозреваемый, на котором был надет противогаз, скрылся с места происшествия.
© Фото: angry_yeti, Instagram
В метро Нью-Йорка произошла стрельба. В результате инцидента пострадали пять человек. Об этом сообщает телеканал CNN.
Ссылаясь на городскую полицию, СМИ сообщает, что во время происшествия на месте также могла сработать дымовая шашка.
Стрельба произошла в районе Бруклин. По предварительным данным, подозреваемый, на котором был надет противогаз, скрылся с места происшествия.
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс призвал местных жителей оставаться подальше от района случившегося в целях их же безопасности и для полноценного проведения расследования правоохранителями.
* Instagram - социальная сеть, признанная в России экстремистской организацией.