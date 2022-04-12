СМИ: в метро Нью-Йорка произошла стрельба

По предварительным данным, подозреваемый, на котором был надет противогаз, скрылся с места происшествия.

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В метро Нью-Йорка произошла стрельба. В результате инцидента пострадали пять человек. Об этом сообщает телеканал CNN.

Ссылаясь на городскую полицию, СМИ сообщает, что во время происшествия на месте также могла сработать дымовая шашка.

Стрельба произошла в районе Бруклин. По предварительным данным, подозреваемый, на котором был надет противогаз, скрылся с места происшествия.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс призвал местных жителей оставаться подальше от района случившегося в целях их же безопасности и для полноценного проведения расследования правоохранителями.

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