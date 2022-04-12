Трагедия в час пик: каковы подробности расследования стрельбы в метро Нью-Йорка

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В подземке нью-йоркского метро в девять часов утра один за другим слышны выстрелы. Пассажиров одолела паника. И в первые же минуты происшествия поступают сведения о не менее шести погибших и 13 пострадавших.

По предварительной информации, стрельба велась одновременно на нескольких станциях. Хотя в числе подозреваемых - один мужчина в противогазе и желтом строительном комбинезоне. В настоящее время полиция разыскивает стрелявшего в оранжевом строительном костюме и противогазе.

Как отмечает NBC New York, на месте трагедии было найдено несколько несработавших взрывных устройств. Также обнаружено несколько подозрительных предметов, на место выдвинулась команда саперов. На поверхности находятся десятки пожарных и полицейских машин, оперативники моментально приступили к опросу свидетелей.

Президенту США Джо Байдену уже доложено о происшествии. Вместе с тем о стрельбе осведомлены генеральный прокурор и министр внутренней безопасности. В полиции Нью-Йорка начали расследовать происшествие как теракт.