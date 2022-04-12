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Лукашенко назвал провокацию в Буче «спецоперацией Британии»

Андрей Аркадьев
15:31 12.04.2022
Белорусский лидер подчеркнул, что Москва и Минск «раскрыли эту гадкую, мерзкую позицию Запада».
Лукашенко назвал провокацию в Буче «спецоперацией Британии»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал произошедшее в городе Буча под Киевом психологической спецоперацией.

«Мы сегодня обсуждали подробно их спецоперацию. Психологическую операцию, которую провели англичане. Если кому-то нужны адреса, пароли, явки, номера автомобилей, марки их и как это делали - ФСБ России может представить эти материалы, если нет, то мы можем в этом плане помочь. Вместе с российскими друзьями мы раскрыли эту гадкую, мерзкую позицию Запада», - сказал Лукашенко по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее в МИД РФ заявили, что цель «очередного преступления киевского режима» в Буче — срыв мирных переговоров и эскалация насилия.

После публикации в СМИ видео и фото с телами мирных жителей в Буче коллективный Запад пообещал провести тщательное расследование и привлечь к ответственности виновных, а также указал на необходимость усиления давления на Москву.

В Минобороны России назвали ситуацию в Буче преступлением киевского режима и заявили о необходимости международного расследования. В российском военном ведомстве подчеркнули, что пока город находился под контролем российских войск, ни один мирный житель не пострадал, а все обвинения в адрес военнослужащих РФ назвали провокацией.

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