Конгрессмен рассказал о влиянии когнитивных проблем Байдена на нацбезопасность США

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Бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон заявил, что сейчас весь мир наблюдает, что у президента США Джо Байдена есть определенные когнитивные проблемы. По его словам, ситуация с умственными способностями главы Белого дома ухудшилась настолько, что представляет собой «вопрос национальной безопасности».

«Я не пытаюсь поставить диагноз. Но, по-моему, весь мир видит, что у него есть некоторые проблемы. В когнитивном плане он борется», - отметил Джексон.

Он утверждает, что Байдену следует пройти тест на ясность ума, которая ухудшилась в то самое время, когда «риск войны с Россией требует, чтобы у США был сообразительный президент».

«Я думаю, что что-то происходит. В данный момент это вопрос национальной безопасности», - отметил конгрессмен в интервью The Washington Times.

По словам Джексона, Байдену во время его последнего медицинского осмотра не делали тест на когнитивные функции с последующей публикацией результатов.

Ранее бывший вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс заявил, что Джо Байден нанес США больше урона, чем все предыдущие президенты в современной истории Америки.

Он отметил, что в течение последних 14 месяцев инфляция в Штатах достигла максимальных показателей за 40 лет. Политик также указал на ошибки Белого дома в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции и «катастрофический» уход США из Афганистана.