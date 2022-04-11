Bloomberg: генсек ОПЕК заявил, что заменить экспорт нефти из РФ в ЕС почти невозможно

Согласно заявлению генсека ОПЕК, из-за санкций мир может столкнуться с потерей экспорта нефти из России до 7 миллионов баррелей в день.

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Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо считает, что практически невозможно заменить экспорт российской нефти в Европейский союз.

В ходе своего выступления в рамках энергетического диалога Евросоюз - ОПЕК, он заявил, что из-за санкций мир может столкнуться с потерей экспорта нефти из России до 7 миллионов баррелей в день.

«Было бы почти невозможно восполнить потерю в объемах такого масштаба», - передает ТАСС слова Баркиндо со ссылкой на Bloomberg.

Ранее канцлер Австрии выступил против введения запрета на российские нефть и газ. Нехаммер призвал ожидать информации насчет перехода на оплату рублями в газовых контрактах.

Также в Венгрии выразили готовность платить за российский газ в рублях. Глава МИД страны Петер Сийярто заявил, что такие платежи не нарушают санкции Европейского союза.

До этого в Британии допустили рост счетов за газ и свет на 50% из-за антироссийских санкций. Специалисты обратили внимание, что в прошлом месяцев в комитете по денежной политике Банка Англии заявили о возможном возрастании верхнего предела цен.