Канцлер Австрии выступил против введения запрета на российские нефть и газ

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер после переговоров с немецким коллегой Олафом Шольцем высказался против введения ограничений на поставки нефти и газа из РФ. Об этом он заявил в интервью газете Kronen Zeitung.

«Санкции имеют смысл лишь при условии, что они ослабляют того, для кого они предназначены, а не того, кто их вводит», - сказал Нехаммер.

По словам канцлера, его основная задача - обеспечить безопасность поставок энергоносителей, но в то же время необходимо ослабить зависимость от российского газа.

«Давайте судить не об объявлениях, а о фактах. OMV (австрийская нефтяная компания - прим. ред.) еще не получила никакого уведомления, и у компании есть долгосрочные контракты в евро до 2040 года», - добавил политик.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Александр Новак заявил, что в том случае, если Запад откажется от российской нефти, то топливо в мире подорожает до 300 долларов за баррель.