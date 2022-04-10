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В Британии допустили рост счетов за газ и свет на 50% из-за санкций против России

Анна Назайкина
07:08 10.04.2022
Специалисты обратили внимание, что в прошлом месяцев в комитете по денежной политике Банка Англии заявили о возможном возрастании верхнего предела цен.
В Британии допустили рост счетов за газ и свет на 50% из-за санкций против России
© Фото: Mason Hassoun, Unsplash
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Для жителей Британии существуют риски роста счетов за газ и электроэнергию на 50% в октябре этой осени. К такому заключению пришли специалисты библиотеки палаты общин парламента Соединенного Королевства, передает RT.

Специалисты обратили внимание, что в прошлом месяцев в комитете по денежной политике Банка Англии заявили о возможном возрастании верхнего предела цен примерно в 35%.

«Другие комментаторы предположили, что он может вырасти на величину вплоть до 50%», — заявили авторы исследования.

В библиотеке палаты общин отметили, что в на сегодняшний день уровень цен уже могут вызывать трудности у некоторых граждан.

«Рост цен, с которым потребители уже столкнулись, вызвал обеспокоенность касательно его воздействия на уязвимые домохозяйства, в особенности те, которые страдают от "топливной нищеты" и могут не иметь возможности нормально отапливать свои дома», — приводят данные эксперты.

Британские аналитики пришли к выводу, что ухудшение положение с ценами на газ и свет вызвано, в частности, экономическими санкциями против Москвы и перспективами прекращения поставок энергоресурсов из России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам, если недружественные страны с 1 апреля не начнут покупать топливо в рублях.

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