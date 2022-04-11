В Венгрии выразили готовность платить за российский газ в рублях

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Венгрия выразила готовность оплачивать поставки российского газа в рублях. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто, отметив, что такие транзакции не будут нарушать санкции Евросоюза.

«Что касается оплаты в рублях, то у нас есть решение, которое позволит не нарушать какие-либо санкции, но в то же время обеспечит поставки газа в Венгрию», - сообщил журналистам Сийярто.

Двадцать третьего марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ не будет принимать оплату за поставки природного газа в долларах и евро и будет рассчитываться в рублях. Для этого иностранным компаниям следует открыть рублевые счета в российских банках. Глава государства подчеркнул, что Россия продолжит поставлять природный газ в соответствии с объемами и ценообразованием в заключенных контрактах.