Зампостпреда РФ при ООН заявил, что группа по расследованию провокации в Буче пока не создана

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Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что на данный момент не был затронут вопрос о создании международной расследовательской группы по провокации в Буче.

Дипломат выразил сомнение, что в данной ситуации может быть найдено какое-то решение, поскольку ООН «без четкого мандата этим заниматься не может». Об этом Полянский рассказал в интервью газете «Известия».

«Я не слышал про формирование международной расследовательской группы в формате ООН для расследования произошедшего в Буче. В практической плоскости этот вопрос пока не рассматривается, и я сомневаюсь, что здесь может быть найдено какое-то решение, а без четкого мандата ООН этим заниматься не может», - сообщил он.

Зампостпреда при ООН отметил, что некоторые государства выражали мнение о необходимости расследования данного инцидента. Также он добавил, что российская сторона не верит в независимые расследования, проводимые Западом и Украиной.

«Высказывались мнения ряда стран о том, что этот инцидент в принципе надо расследовать, но кто и как это должен делать, непонятно. Мы в принципе не верим в какие-либо "независимые" расследования, которыми будут заниматься западные государства и Украина», - сказал российский дипломат.

Немногим ранее депутат Европарламента усомнилась в «официальной» версии событий в Буче. Евродепутат от Италии Франческа Донато отметила, что в разных видеороликах, снятых в Буче, множество нестыковок. Соответственно, отметила она, события в этом городе не могут быть основанием для дальнейшего ужесточения антироссийских санкций - в частности, для полного эмбарго на российский газ.

Также и политик из Евросоюза попросил Зеленского доказать, что Киев не устраивал провокацию в Буче. Об этом в беседе с немецким изданием Bild рассказал украинский президент Владимир Зеленский. В материале отмечается, что имя политика президент Украины не назвал, однако утверждается, что это председатель правительства одной из европейских стран.

Ранее президент России Владимир Путин в беседе с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном дал оценку циничной провокации киевского режима в Буче. Также лидер России рассказал о положении дел на переговорах российских и украинских представителей.