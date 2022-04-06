Путин в беседе с Орбаном дал оценку циничной провокации киевского режима в Буче

Президент РФ рассказал премьер-министру Венгрии о положении дел на переговорах российских и украинских представителей.

© Фото: Пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин дал принципиальные оценки грубой и циничной провокации киевского режима в городе Буча в ходе телефонного разговора с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Также лидер России рассказал о положении дел на переговорах российских и украинских представителей. Вдобавок стороны обсудили ряд актуальных вопросов российско-венгерских отношений, которые продолжают развиваться во взаимовыгодном ключе.

Ранее в Венгрии сообщили, что оплата поставок российского газа в рублях не является для них проблемой.

Напомним, 3 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы, на которых победу одержала партия Виктора Орбана «Фидес».