Путин в беседе с Орбаном дал оценку циничной провокации киевского режима в Буче
Президент РФ рассказал премьер-министру Венгрии о положении дел на переговорах российских и украинских представителей.
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Президент РФ Владимир Путин дал принципиальные оценки грубой и циничной провокации киевского режима в городе Буча в ходе телефонного разговора с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Также лидер России рассказал о положении дел на переговорах российских и украинских представителей. Вдобавок стороны обсудили ряд актуальных вопросов российско-венгерских отношений, которые продолжают развиваться во взаимовыгодном ключе.
Ранее в Венгрии сообщили, что оплата поставок российского газа в рублях не является для них проблемой.
Напомним, 3 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы, на которых победу одержала партия Виктора Орбана «Фидес».