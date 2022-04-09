Bild: политик из ЕС попросил Зеленского доказать, что Киев не устраивал провокацию в Буче

В материале газеты отмечается, что имя политика президент Украины не назвал, однако утверждается, что это председатель правительства одной из европейских стран.

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Один из политиков Европы обратился к нему с просьбой предоставить доказательства того, что произошедшее в Буче не является постановкой Киева. Об этом в беседе с немецким изданием Bild рассказал украинский лидер Владимир Зеленский.

В материале газеты отмечается, что имя политика президент Украины не назвал, однако утверждается, что это председатель правительства одной из европейских стран. В то же время, Зеленский уточнил, что попросивший доказательства - не канцлер Германии Олаф Шольц.

«Покажите нам доказательства, что правда это так было, что это не декорации, покажите нам эти доказательства», — процитировал украинский лидер слова политика, его слова приводит издание.

Ранее Киев с целью обвинить российских военнослужащих распространил ролик, снятый в украинской Буче. На кадрах показаны тела погибших мирных жителей, которые лежат на дороге. В МО РФ заметили, что видео появились только после того, как в населенный пункт прибыли сотрудники СБУ и украинская пресса. Кроме того, было отмечено, что данная постановка содержит грубые ошибки.

Сегодня в российком оборонном ведомстве заявили, что киевский националистический режим готовит очередную провокацию для обвинения России в якобы массовых убийствах мирных жителей в Ирпене Киевской области.