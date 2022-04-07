Депутат Европарламента усомнилась в «официальной» версии событий в Буче

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В Европарламенте потребовали провести независимое расследование ситуации, произошедшей в Буче. В обвинениях, которые выдвигают Российской армии, усомнилась евродепутат от Италии Франческа Донато.

Она отметила, что в разных видеороликах, снятых в Буче, множество нестыковок. Соответственно, события в этом городе не могут быть основанием для дальнейшего ужесточения антироссийских санкций - в частности, для полного эмбарго на российский газ.

«Сегодня я даже слышу предложения о введении полного эмбарго на российский газ, на самом деле абсолютно неприемлемого для нашей экономики, на основании фактов о Буче, которые сообщило украинское правительство, но в правдивости которых уже есть большие сомнения», - заявила она.

После публикации в СМИ видео и фото с телами мирных жителей в городе Буча коллективный Запад пообещал провести тщательное расследование и привлечь к ответственности виновных, а также указал на необходимость усиления давления на Москву.

В Минобороны России заверили, что, пока город находился под контролем российских войск, ни один мирный житель не пострадал, а все обвинения в адрес военнослужащих РФ назвали провокацией.