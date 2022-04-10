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Ветеран войны в Ираке призвал американцев не верить западным СМИ

Андрей Неделя
09:38 10.04.2022
По мнению Кента, если Белый дом продолжит спонсировать правительство Украины и вводить санкции в отношении России, это может привести к третьей мировой войне.
Ветеран войны в Ираке призвал американцев не верить западным СМИ
© Фото: Unsplash
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Кандидат в Конгресс США от штата Вашингтон, бывший «зеленый берет» Джо Кент раскритиковал Белый дом и призвал американцев не верить тому, что пишут западные СМИ.

По его словам, информация о военной спецоперации на Украине не правильно трактуется в средствах массовой информации Соединенных Штатов. Кент заявил, что именно также было во время войны в Ираке.

«Мы точно знаем, как нам лгали. Мы можем поведать об этом в мельчайших подробностях. И мы видим, как все это повторяют прямо сейчас в украинском конфликте, чтобы заставить нас ввязаться в конфликт с Россией», - сказал он.

По мнению Кента, если Белый дом продолжит спонсировать правительство Украины и вводить санкции в отношении России, это может привести к третьей мировой войне.

В свою очередь, он дополнил, что все ограничения направленные на граждан РФ и компании несут вред их собственной экономике.

«Мы смотрим "Путь к войне в Ираке. Часть вторая". Только на сей раз это может быть третья мировая война вместо продолжительной борьбы с повстанцами», - заключил кандидат в Конгресс США.

Напомним, Конгрессу США не позволили принять закон об изъятии активов россиян. Проект предполагал конфискацию имущества стоимостью более 5 миллионов долларов.

Ранее Байден подписал законы о приостановке нормальных торговых отношений с Москвой и Минском. Также США и Польша объявили о совместных учениях недалеко от границы с Украиной.

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