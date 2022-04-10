Минобороны Турции заявило, что не допустит ввода военных кораблей в Черное море

Страна будет привержена Конвенции Монтре, которую приняли в 1936 году.

© Фото: Serguei Fomine, GlobalLookPress

Министерство обороны Турции не пропустит военные корабли в Черное море. Страна будет привержена Конвенции Монтре, которую приняли в 1936 году.

Согласно документу, в чрезвычайных ситуациях Анкара имеет право ограничить либо полностью запретить движение военных судов через проливы Босфор и Дарданеллы.

Ранее турецкое оборонное ведомство информировало об обнаружении мины в Черном море у границ с Болгарией. Также о дрейфующих минах сообщали в Министерстве обороны.

Напомним, в конце марта начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев рассказывал о том, что Хаджибейская дамба заминирована в Одессе.