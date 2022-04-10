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Минобороны Турции заявило, что не допустит ввода военных кораблей в Черное море

Андрей Неделя
14:08 10.04.2022
Страна будет привержена Конвенции Монтре, которую приняли в 1936 году.
Минобороны Турции заявило, что не допустит ввода военных кораблей в Черное море
© Фото: Serguei Fomine, GlobalLookPress
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Министерство обороны Турции не пропустит военные корабли в Черное море. Страна будет привержена Конвенции Монтре, которую приняли в 1936 году.

Согласно документу, в чрезвычайных ситуациях Анкара имеет право ограничить либо полностью запретить движение военных судов через проливы Босфор и Дарданеллы.

Ранее турецкое оборонное ведомство информировало об обнаружении мины в Черном море у границ с Болгарией. Также о дрейфующих минах сообщали в Министерстве обороны.

Напомним, в конце марта начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев рассказывал о том, что Хаджибейская дамба заминирована в Одессе.

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