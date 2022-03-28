Минобороны Турции сообщило о найденной на границе с Болгарией морской мине

Сообщается, что мина была обнаружена у западного побережья Черного моря Игнеады, а также о начале работ по ее нейтрализации.

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Турецкое оборонное ведомство сообщило об обнаружении мины в Черном море у границ с Болгарией. Отмечено, что к месту нахождения объекта были переброшены «группы подводной обороны региона».

«Утром 28 марта 2022 года у западного побережья Черного моря Игнеады, недалеко от границы с Болгарией, была обнаружена мина, и к месту происшествия были оперативно переброшены группы подводной обороны (SAS) региона. Были начаты работы по ее нейтрализации», - приводит РИА Новости информацию от Минобороны Турции.

Ранее в российском оборонном ведомстве предупредили, что дрейфующие украинские мины достигнут Румынии через четыре дня. Об этом сообщал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он также добавил, что в Одессе по указанию губернатора области заминирована Хаджибейская дамба, которую неонацисты планируют взорвать.

Позднее СМИ сообщали, что в Босфорском проливе обнаружена вторая мина. Первый раз движение мины увидели у входа в Босфорский пролив. Приводилась информация, что подводные защитные команды Вооруженных сил Турции работают в этом районе.