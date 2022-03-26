МО РФ: дрейфующие украинские мины через четыре дня достигнут Румынии
Угроза дрейфа сорванных якорных мин вдоль побережья причерноморских государств сохранится при ухудшении гидрометеорологических условий, через четверо суток они достигнут Румынии, через десять суток - Болгарии. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он также добавил, что в Одессе по указанию губернатора области заминирована Хаджибейская дамба, которую неонацисты планируют взорвать. При реализации этих преступных действий в зоне затопления окажутся густонаселенные районы вместе с горожанами.
Ранее в Минобороны сообщили, что над Черным морем российские системы ПВО сбили приближавшийся к Севастополю украинский беспилотник. Также над населенным пунктом Смарая Басань сбит в воздухе украинский вертолет Ми-24. За сутки авиация поразила 91 военный объект Украины.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Спецоперация вызвала негативную оценку на Западе.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов