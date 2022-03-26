МО РФ: дрейфующие украинские мины через четыре дня достигнут Румынии

Он также добавил, что в Одессе по указанию губернатора области заминирована Хаджибейская дамба, которую неонацисты планируют взорвать.

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Угроза дрейфа сорванных якорных мин вдоль побережья причерноморских государств сохранится при ухудшении гидрометеорологических условий, через четверо суток они достигнут Румынии, через десять суток - Болгарии. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он также добавил, что в Одессе по указанию губернатора области заминирована Хаджибейская дамба, которую неонацисты планируют взорвать. При реализации этих преступных действий в зоне затопления окажутся густонаселенные районы вместе с горожанами.

Ранее в Минобороны сообщили, что над Черным морем российские системы ПВО сбили приближавшийся к Севастополю украинский беспилотник. Также над населенным пунктом Смарая Басань сбит в воздухе украинский вертолет Ми-24. За сутки авиация поразила 91 военный объект Украины.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Спецоперация вызвала негативную оценку на Западе.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов