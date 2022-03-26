Армия Армия Армия

МО РФ: неонацисты планируют взорвать Хаджибейскую дамбу в Одессе

21:37 26.03.2022
Попытка представителя государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям предотвратить указанное решение была грубо и жестко пресечена вплоть до угрозы расстрела, добавили в военном ведомстве.
МО РФ: неонацисты планируют взорвать Хаджибейскую дамбу в Одессе
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
Читайте нас на:

Хаджибейская дамба заминирована в Одессе, неонацисты планируют ее взорвать. Об этом сообщил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Он также рассказал об угрозе дрейфа сорванных якорных мин вдоль побережья причерноморских государств. Мизинцев рассказал, что через четверо суток они достигнут Румынии, через десять суток - Болгарии.

Мизинцев добавил, что на сегодняшний день проводятся 13 гуманитарных акций в ЛНР, Черниговской и Херсонской областях. Российские военнослужащие раздают всем нуждающимся гуманитарную помощь. В составе груза предметы первой необходимости, продукты и лекарства.

Ранее «Звезда» рассказала о применении российскими военнослужащими в ходе спецоперации на Украине установки разминирования УР-77 «Метеорит», получивший в войсках прозвище «Змей Горыныч».

Установка помогает расчистить поле от мин противника. После выстрела по минному полю взрывная волна уничтожает все вокруг, так саперы создают проход для танков.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:00 В стране и мире
Видео
Путин обратился к росгвардейцам-участникам спецоперации в профессиональный праздник
20:15 Армия
Видео
ВС РФ уничтожили 6 бронемашин, батарею артиллерии и более 30 военнослужащих ВСУ в боях за Новомихайловку
20:02 Армия
Видео
Над Черным морем сбили приближавшийся к Севастополю украинский беспилотник
19:54 Армия
МО РФ: ВС Азербайджана зашли в зону ответственности миротворческого контингента России в Карабахе
18:09 В стране и мире
Видео
Турция запретила ночную рыбалку в Черном море из-за обнаружения мины
Популярное
Видео
Разрушительная сила: момент уничтожения «Бука» ВСУ российским «Искандером» попал на видео
Видео
Минобороны РФ показало кадры пуска «Калибров» по объектам ВСУ из акватории Черного моря
Видео
МО РФ: перехвачена шифровка с приказом командующего нацгвардии Украины о подготовке наступления в Донбассе
Видео
МО РФ: почти полностью остановлено снабжение ВСУ боеприпасами, горючим и продовольствием
Видео
Увидеть своими глазами: западным журналистам показали, во что превратилась территория ЛНР после обстрелов ВСУ
Видео
«Нас с сербами 200 миллионов»: посольству США в Москве напомнили о бомбардировках Югославии в 1999 году
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.