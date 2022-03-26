МО РФ: неонацисты планируют взорвать Хаджибейскую дамбу в Одессе

Попытка представителя государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям предотвратить указанное решение была грубо и жестко пресечена вплоть до угрозы расстрела, добавили в военном ведомстве.

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Хаджибейская дамба заминирована в Одессе, неонацисты планируют ее взорвать. Об этом сообщил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Он также рассказал об угрозе дрейфа сорванных якорных мин вдоль побережья причерноморских государств. Мизинцев рассказал, что через четверо суток они достигнут Румынии, через десять суток - Болгарии.

Мизинцев добавил, что на сегодняшний день проводятся 13 гуманитарных акций в ЛНР, Черниговской и Херсонской областях. Российские военнослужащие раздают всем нуждающимся гуманитарную помощь. В составе груза предметы первой необходимости, продукты и лекарства.

Ранее «Звезда» рассказала о применении российскими военнослужащими в ходе спецоперации на Украине установки разминирования УР-77 «Метеорит», получивший в войсках прозвище «Змей Горыныч».

Установка помогает расчистить поле от мин противника. После выстрела по минному полю взрывная волна уничтожает все вокруг, так саперы создают проход для танков.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов