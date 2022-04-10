Министр Британии признал неготовность страны принять поток украинских беженцев

Ричард Харрингтон отметил, что правительство принимает меры для нормализации ситуации. Одна из них - сокращение формы подачи заявки.

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Великобритания оказалась неготовой к реализации схемы «дома для Украины». Об этом заявил британский министр по делам беженцев Ричард Харрингтон. Политик отметил, что власти не ожидали такого наплыва граждан Украины. В связи с этим их размещение занимает больше времени, чем предполагалось ранее.

Харрингтон подчеркнул, что правительство и специальные службы принимают меры по ускорению данного процесса. Одна из них - сокращение формы подачи заявки. Однако, по информации The Independent, эксперты опасаются, как бы такие схемы не привлекли внимание торговцев людьми.

Проект «дома для Украины» помогает беженцам найти временное и бесплатное жилье в Великобритании. Каждому, кто разместил у себя переселенцев, положена выплата в размере 350 фунтов стерлингов.

Ранее в Британии резко подскочили цены на продукты и напитки. Как сообщают жители Туманного Альбиона, им приходится сокращать лишние расходы. Напомним, в центре Лондона прошли протесты из-за повышения цен на энергоносители.