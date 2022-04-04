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В Британии резко подскочили цены на продукты и напитки

Виктория Ивашечкина
16:53 04.04.2022
Как сообщают эксперты, на фоне роста цен на энергию годовая инфляция в феврале достигла в стране рекордного за 30 лет уровня.
В Британии резко подскочили цены на продукты и напитки
© Фото: Pixabay
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Нехватка рабочей силы, подорожание электричества и газа стали основными причинами беспрецедентного роста цен на продукты и напитки в Британии. Об этом говорится в данных национальной статистической службы страны.

«Вызовы включают в себя проблемы с цепочками поставок, ростом расходов и нехваткой рабочей силы», - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Также говорится о том, что сектор продовольствия и напитков заметно ощутил на себе недавний рост цен на энергию. Кроме того, указывается, что на фоне роста цен на энергию годовая инфляция в феврале достигла в Британии рекордного за 30 лет уровня - 6,2%.

«Цены показали беспрецедентный рост, а после этого цены на электричество и зарплаты наложились на стоимость сырьевых товаров», - сказано в данных национальной статистической службы страны.

Несколькими днями ранее издание The Independent сообщило о том, что в Великобритании ожидается крупнейший спад с 1950-х уровня жизни из-за роста цен на энергию. Кроме того, ранее появилась информация о том, что в центре Лондона начались протесты из-за резкого повышения цен на энергоносители. Активисты движения National Assembly собрались на антиправительственный протест напротив резиденции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и требовали его отставки вместе со всем правительством консерваторов.

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