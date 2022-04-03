СМИ: в Британии ожидается крупнейший спад уровня жизни с 1950-х годов
В Великобритании ожидается крупнейший спад с 1950-х уровня жизни из-за роста цен на энергию. Об этом заявило британское издание The Independent.
«Раньше один баллон бензина стоил 35 фунтов стерлингов, а теперь я получаю его за 40 фунтов стерлингов»,- цитирует издание Юсефа, владельца кафе которому пришлось сократить часть работников.
Согласно изданию, мать троих детей Рифат Шакил рассказала, что ее банковский счет каждый месяц в минусе, и она вынуждена занимать деньги у друзей, чтобы покрыть дефицит.
Как рассказывает другой житель Британии, Гарри Бенем, 25-летний управляющий, ему придется сократить все лишние расходы вроде перекусов вне дома.
Ранее в центре Лондона начались протесты из-за резкого повышения цен на энергоносители. Активисты движения National Assembly собрались на антиправительственный протест напротив резиденции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и требовали его отставки вместе со всем правительством консерваторов.