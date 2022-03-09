В целях безопасности: как прошла эвакуация людей из Украины в Россию в сопровождении бронепоезда

В Крым впервые за долгие годы прибыл состав из Украины. Его приняли на железнодорожной станции города Армянск.

Железнодорожные станции на севере полуострова последние несколько лет работали в сокращенном режиме. Принимали и отправляли лишь внутренние поезда - электрички. И сегодня впервые принимают состав не просто издалека. А из Украины. И при этом не простой состав, а бронированный поезд, который эвакуирует с тех территорий мирных граждан.

Пассажиры в основном иностранцы: граждане Египта, Азербайджана, Пакистана, Швеции, Италии, Бразилии, Индии и Марокко. Всего - почти 250 человек, в их числе 38 детей.

Эвакуация была организована в связи с официальными обращениями посольств иностранных государств в МИД России. Безопасный выезд людей с территории Украины обеспечивали российские военнослужащие. В дальнейшем будет решаться вопрос по скорейшей доставке всех граждан иностранных государств домой.

По решению руководства РФ по обращению зарубежных стран Вооруженными Силами Российской Федерации проводится комплекс мероприятий по эвакуации иностранных граждан из районов проведения специальной военной операции на территории Украины.

Ранее в Минобороны России заявили, что власти Киева продолжают категорически отвергать все основные маршруты эвакуации мирного населения из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя на территорию Российской Федерации.

В свою очередь российская сторона с 10 утра 9 марта объявляет «режим тишины» и готова обеспечить гуманитарные коридоры.

Отмечается, что демилитаризованные зоны предлагают открыть из Киева, Чернигова, города Сумы, Харькова, Мариуполя и других населенных пунктов по согласованию с украинской стороной.

Штаб предлагает Киеву до 03:00 9 марта по московскому времени согласовать указанные маршруты и время начала функционирования гуманитарных коридоров.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Виктория Косогляденко, Вадим Михеев