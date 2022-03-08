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Военнослужащие РФ организовали безопасный вывоз иностранных граждан из Херсонской области Украины

Вадим Синицын
19:37 08.03.2022
Российские военнослужащие организовали безопасный вывоз граждан Египта, Азербайджана, Пакистана, Швеции, Италии, Бразилии, Индии и Марокко из Херсонской области Украины.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Сегодня из Херсонской области Украины на территорию Российской Федерации в город Армянск военнослужащими ЮВО было доставлено 248 граждан иностранных государств, в том числе 38 детей. Российские военнослужащие организовали безопасный вывоз граждан Турции, Египта, Азербайджана, Пакистана, Швеции, Италии, Бразилии, Индии, Украины и Марокко из Херсонской области Украины.

Эвакуация была организована в связи с официальным обращением посольств иностранных государств в Министерство иностранных дел Российской Федерации с просьбой об оказании содействия в обеспечении безопасного вывоза их граждан с территории Украины, а также по заявкам от иностранных граждан, поданным в военную комендатуру Херсона.

Российские военнослужащие обеспечили безопасную погрузку граждан Турции, Египта, Азербайджана, Пакистана, Швеции, Италии, Бразилии, Индии и Марокко в поезд, состоящий из пяти пассажирских вагонов близ населенного пункта Антоновка Херсонской области. Также на поезде на территорию России прибыли более 40 граждан Украины, изъявивших желание уехать из районов проведения специальной военной операции.

Безопасность доставки иностранных граждан в город Армянск обеспечил расчет бронепоезда Южного военного округа. В дальнейшем будет решаться вопрос по скорейшей доставке всех граждан иностранных государств на родину.

По решению руководства Российской Федерации по обращению зарубежных стран Вооруженными Силами Российской Федерации проводится комплекс мероприятий по эвакуации иностранных граждан из районов проведения специальной военной операции на территории Украины.

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